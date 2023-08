Dr. Dana Calland, Maysville Community and Technical College’s Chief Academic Officer, has released the Dean’s List and the President’s Honors List for full and part-time students for the spring 2023 semester.

Local students in surrounding counties that made each list are listed below.

President’s Honors List, full-time:

Adams, Ohio: Kaylee Sue Freeman.

Bracken: Maisey N. Dietrich, Skyler Greer, Faith M. Hitch, Rebecca Saunders, Jerimey Allen Silvey, and Christina Sticklen.

Fleming: Christiane A. Bramel, Brandon Douglas Colemire, Samuel Johnson, Sarah Jane Pease, Angela Mary Tackett, and Markayla Marie Taylor.

Lewis: Mattison Dawn Chappelow, Telina Gerike, Monty Clinton Ginn, Megan Marie Hill, Madison Lashai Riffe, Debra Lynn Young.

Mason: Gavin Cracraft, Gabrielle Dawn Fields, Macey Jean Jett, Allan-Michael Lee Jones, Isabella Hayden Kingsland, Alexandra Lipovanu, Caitlyn Hope Mers, Jessica Moon, James Michael Perraut, Sydney Reece Roberts, Asiah Sapp, Allison E. Skaggs, Chelsea Andrea Taylor, Kelsey Aris Tesmer, and Amy Thoroughman.

Robertson: Carrie Highlander.

Dean’s List full-time:

Bracken: Elizabeth Ellen Appleman, Madelynn Nicole Caudill, Amelia Mckinnley Cracraft, Julianna Hovanec, Collin Anthony Jarrell, Ashley Elizabeth Lea, Cierra Lee Poe, Joshua James Savard, Charles Palmer Gerard Schultz, Ashley Kayann Smith, Jennifer Wallingford, and Alicia Renee Walters.

Brown, Ohio: Austin Michael Allen, Michael Shane Brown, Dawson Lee Combs, and Adam Griffith.

Fleming: Stephanie Arce Acuna, Nolan G. Caudill, William Chance Corbin, Dawson L. Flora, Jayda Gibbs, Austin Hunter Harding, Haley Lynn Hickerson, Hunter Bryce Jordan, Brady Ray Kelsey, Stephen Garrett Lewis, Tristan Lues Luna, Isabella Rose McCleese, Franklin James Means, Ashley N. Miller, Emanuel Shetler, Markayla Marie Taylor, Abigail Renee Thomas, and John Aaron Utterback.

Lewis: Halee Renee Brooke Armstrong, Todd Glenn Borger, Sarah Beth Buckner, Selby James Buckner, Brittney Couch, Jessica Mae Gray, Lesley D. Hickerson, Jess Insko, Connor D. Kidwell, Lawessa Dalelana Madden, Sara Ann Pence, Elijah Gabriel Ruark, and Brycun Charles Williams.

Mason: Marshall Bertram, Kaleb D. Beiland, Cody Daniel Canutt, Matthew William Price Chambers, Torrey Nettice Chambers, Caleb Lee Corns, Gavin Cracraft, Charity Lynae Dow, Dustin Lee Earls, Daniel Evans, Gabrielle Dawn Fields, Madison Dawn Hall, Jordan Taylor Hamilton, Christopher M. Harvey, James Perry Henderson, Macey Jean Jett, Allan-Michael Lee Jones, Isabella Hayden Kingsland, Alexandra Lipovanu, Michael James Matika, K-Leigh Danyelle McPherson, Caitlyn Hope Mers, Jessica Moon, Kinley F. Moran, James Michael Perraut, Kaleb Rich, Sydney Reece Roberts, Asiah Sapp, Alexis Schae Schumann, Zachary Taylor Scott, Allison E. Skaggs, Cameron Ray Sweeney, Chelsea Andrea Taylor, Kelsey Aris Tesmer, Amy Thoroughman, and Darrin Michael Tumey.

Robertson: Hunter Douglas Crump, Arlie Eugene Earlywine, Tyler Dean Fryman, and Annalee Beau Whitten.

President’s Honor List, part-time:

Bracken: Lydia Carolyn Carmack.

Brown, Ohio: Tyler Wayne McGlothin.

Mason: Renee Ayala, Jeanenne Leslie Campbell, Sara McCarty, and Donna Whitehead.

Dean’s List, part-time:

Adams, Ohio: Lukas James Roush.

Bracken: Audrey Baldoni, Delaney Ann Bradford, Damon Clinton Bryant, Destiny Marie Carpenter, Paisley Angelina Cooke, Emily Rose Evans, Austin Keith Fryman, Kaitlynn Marie Gilbert, Alyvia Jayden Hargett, Claire Jefferson, Bailey Jean Jones, Kyleigh Marie Lippert, Maliyah Hope Norris, Austin Layne Norton, Brooklyn Victoria Norton, Gislaine Schaeffer Riley, Chelsea Hope Shields, Sommer Marie Siler, Erik Karter Sumner, Clayton Scott Thompson, Madisonn Shae Wenz, and Tanner D. Yelton.

Brown, Ohio: Christian Michael Morse, Rhiannon Grace Nuernberg, and Gregory Alan Stauffer.

Fleming: Philip Thomas Bierley, Kathryn Renee Burke, Kaitlyn Reese Burton, Hailee Eachus, Kayla Dawn Earlywine, Michaela Leann Edmond, Zachary Strait Fraley, Adam Clay Hamilton, Shelia Logan, Kara Mae Mitchell, Gerri Lynn Pollitt, Peyton Raye Worthington.

Lewis: Kayla Dawn Armstrong, Joel Rhodes Bentley, Kelcie Lynn Callahan, Olivia Lucille Campbell, Emily Grace Cole, Matthew Hunter Cooley, Jason Parker Evans, Angelicia Nicole Fite, Keauna Paige Hartley, Wylie N. Hedge III, Ashton Rae Hull, Kaylen Reece Jarnagin, Mikayla Ann Kielman, Sarah S. Kimbler, Madison Lee, Grant Wesley Lumpkins, Calli Lykins, Madison Faith McGlone, Dylan Matthew Saunders, Kenneth Thomas Sparks, Alexis Lou Ann Sudderth, Andrew James Thurman, Mylie Beth Vice, Breanna Nichole Walker, and Sarah Paige Weddington.

Mason: Christian Michael Applegate, Cody A. Baber, Alexis Marie Boone, Devon Brandon, Scarlette Anette Cardenas, Amy Theresa Castaneda, Eva Caudill, Jaclyn M. Cropper, Angela Lee Dolejs, Jacob Dane Frodge, Brenda Garcia, Nariyah Harrison, Ryan Keith Henderson, Lillie Christine Hoots, Elizabeth Hubbard, Clarence Robert Jefferson, Kaleesha Renee Johnson, Jaden Lewis, Kara L. Lowe, Ross Eli Lucas, Kynedee Grace Mauney, Caroline Simons McKay, Breanna Lynn Mellenkamp, Hadley Faith Mellenkamp, Juniya Morton, Tabitha Lynn Noel, Thomas G. Owens, Sophia Nadine Parker, Michelle Lee Payne, Kortney Ann Poe, Lindsey Nicole Saunders, Christina Schulz, Carlie Briana Shiveley, Logan Bryce Stahl, Kyndall Analeigh Sutton, Madelyn Grace Taylor, and Michael L. Ward.

Robertson: Hailey J. Sutton.